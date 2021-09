ARMENO - 28-09-2021 -- E' morta nella tarda serata di lunedì 27 settembre all'ospedale di Novara Martina L. la 16enne che era rimasta gravemente ferita nel pomeriggio in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla sp42 ad Armeno. La ragazza si trovava su una moto quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrata con il trattore guidato dal padre. Subito soccorsa dal personale del 118, era stata trasferita in elisoccorso a Novara in gravissime condizioni.

