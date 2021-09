Nessun Iframes

VCO - 28-09-2021 -- Augusto Quaretta, sindaco di Quarna Sopra e componente della Rappresentanza Sindaci ASL VCO, attraverso una nota stampa recentemente diffusa ha posto all’attenzione degli organi d’informazione la questione relativa alle nuove modalità di erogazione dei dispositivi per l’assorbenza.



Il tema, in considerazione delle persone coinvolte e delle loro fragilità, è particolarmente delicato: “ A partire dal 9 agosto è scattata una nuova modalità di erogazione dei presidi assorbenti per l'incontinenza (pannoloni) che presenta non poche ed imbarazzanti stranezze e complicazioni -sottolinea Quaretta nel suo comunicato-, la più eclatante è: ' ... Poiché la fornitura sarà trimestrale è necessario da parte dell’assistito o della persona delegata rinnovare la richiesta ogni tre mesi al numero verde o presso il punto autorizzato. In caso di mancato rinnovo la fornitura viene sospesa...' .

C’è poi tutto un sistema incrociato di procedure che passano attraverso punti di riferimento locali e da un classico contact center della ditta incaricata, la SAF srl, che a quanto pare, come molti call center purtroppo, sembra non funzionare, complicando ulteriormente la vita alle persone e alle famiglie. In queste settimane mi sono pervenute alcune segnalazioni da parte di cittadini che evidenziano le lacune di queste nuove modalità; penso che qualcosa non funzioni come dovrebbe e sembra che la nuova procedura di prenotazione telefonica non è altro che un sostanziale “disservizio” nei confronti dei cittadini, in particolare della fascia più debole, gli anziani.

Pertanto, ho inviato due mail alla Direzione Generale dell’ASL VCO per avere chiarimenti e per chiedere un confronto al riguardo. Al momento nessuna risposta ma sono fiducioso. Conoscendo la sensibilità della Dr.ssa Serpieri -conclude Quaretta- mi aspetto un riscontro più celere rispetto a quelli dei call center che non sempre dimostrano professionalità e rispetto.”