ARMENO - 28-09-2021 -- Messaggio di cordoglio e partecipazione al lutto da parte dell'amministrazione comunale di Armeno, dopo il tragico incidente avvenuto lunedì pomeriggio, 27 settembre, ad Armeno nel quale ha perso la vita una giovanissima.

Questo il messaggio pubblicato sul sito internet del Comune.



"Martina Lilla, una ragazza di 16 anni, ci ha abbandonati. Lei così entusiasta della vita, così affettuosa con tutti, così grintosa con la sua inseparabile moto ha spezzato il nostro cuore che piange per la scomparsa della "Campionessa" non solo in gara ma anche in paese per il suo stile di vita semplice e corretto. L'Amministrazione Comunale con grande cordoglio la ricorda ed è vicina alla sua famiglia in questo delicato momento di accettazione della realtà. Un particolare pensiero al padre, nonchè Dipendente del Comune di Armeno, al quale va tutta la stima e la comprensione per quanto accaduto, sottolineando la sua laboriosità e disponibilità verso tutta la comunità locale e che ora è emotivamente distrutto, perchè rivuole la sua amata Martina".