GOZZANO – 29-09-2021 --Importante accordo tra l’Enaip di Borgomanero, il Comune di Gozzano e quelli aderenti al Polo Territoriale, Pogno, Briga Novarese, Gargallo e Soriso, e il CISS di Borgomanero. L’intesa, presentata presso la sala consiliare del Municipio di Gozzano riguarda la nascita di uno sportello gratuito dedicato ai servizi per il lavoro, che sarà situato al piano terra dell’palazzo comunale di Gozzano e aperto con cadenza quindicinale il lunedì dalle 14.00 alle 16.00. A disposizione dell’utenza la direttrice dottoressa Diana Gavinelli e la collega dottoressa Francesca Pastore. L’ufficio offrirà alla cittadinanza un sostegno nella ricerca attiva di occupazione e aiuterà a conoscere le opportunità in ambito formativo volte al reintegro nel mondo del lavoro. Enaip Borgomanero attraverso lo Sportello di Servizi al Lavoro proporrà un ausilio gratuito anche alle Aziende del territorio che potranno rivolgersi ai consulenti per la ricerca attiva di personale da inserire nelle ditte, avvalendosi delle varie opportunità offerte da Bandi Ministeriali e Regionali.

L’iniziativa è stata fortemente voluta da Libera Ricci, vice sindaco di Gozzano e assessore a industria e artigianato oltre che alle politiche sociali che spiega: - Il servizio partirà il prossimo 11 ottobre in via sperimentale per un anno e, se la cosa funziona come ci auguriamo, proseguirà. Saranno portati avanti tirocini finanziati dalla Regione Piemonte di cui tanti non conoscono nemmeno l’esistenza precludendosi così una via lavorativa. Ci potremo occupare di molti soggetti, penso ai giovani disoccupati, ai disabili, e anche per esempio al cinquantenne che ha perso il lavoro. Nostro obiettivo è che dopo tutta questa emergenza covid, soprattutto quando finiranno gli ammortizzatori sociali le persone più svantaggiate possano avere delle opportunità. Collegare insomma chi ha bisogno con le possibilità formative e lavorative presenti sul territorio". (FAB)