GOZZANO – 29-09-2021-- Bella vittoria del centauro gozzanese Riccardo Picciuto sul circuito di Misano in occasione dell’ultima prova della Dunlop Cup classe 600. L’alfiere del team EMC2, seguito personalmente dal pilota di livello mondiale Emanuele Pusceddu partecipava quest’anno per la 2 volta alla Coppa Italia di velocità e nonostante il periodo difficile e un inizio in salita ha saputo concludere alla grande una stagione che sembrava finita già al primo week end di gara al Mugello, dove un incidente senza conseguenze fisiche aveva però compromesso la moto. Grazie agli sponsor che lo hanno ulteriormente sostenuto ha potuto comunque completara la competizione lottando nelle posizioni di vertice collezionando ancora dei podi. Tutti gli sforzi profusi hanno avuto coronamento nel doppio appuntamento finale al Misano World Circuit , dove è arrivato un secondo posto nella prova sprint del sabato seguito dalla vittoria nella gara domenicale. Risultati che gli hanno permesso di chiudere il campionato secondo di categoria e terzo assoluto nazionale. Riccardo e il suo staff tengono molto a ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile ciò, con un particolare apprezzamento alle aziende del nostro territorio che lo hanno efficacemente supportato e tutti i meccanici, Ercole, Claudio e Bruno. (FAB)

