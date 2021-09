Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO -30-09-2021 -- Dal lago d’Orta alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che, organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera, si è svolta al Lido di Venezia dall’1 all’11 settembre.



È recentemente tornata sul lago d’Orta, a casa sua, presso l’attracco dell’Hotel San Rocco a Orta San Giulio, Repower-E, l’imbarcazione 100% full electric che combina, in una navigazione morbida, piacevole e silenziosa, le più avanzate tecnologie alle prestazioni con ridotto impatto ambientale.



“ La Repower-E era presente sul lago anche lo scorso anno come parte del progetto di servizio di navigazione ecosostenibile sul lago d’Orta -commenta Andrea Alessandro Giacomini proprietario dell’hotel e referente della Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini.- Dopo essere “andata” alla Mostra del Cinema di Venezia, è tornata sul lago e resterà fino alla fine della stagione dell’hotel.”



Repower-E in occasione della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha portato numerose celebrità quali, ad esempio, la madrina Serena Rossi e il presidente della giuria, il coreano Bong Joon-Ho, premio Oscar con Parasite e ora è tornata al lago d’Orta, uno dei più bei laghi italiani, dove recentemente i Comuni della Riviera hanno firmato il “Manifesto di Orta”, un accordo per una sinergia tutta sostenibile per un futuro che sia davvero, nel concreto, più rispettoso.



“ Grazie alla Fondazione Alberto Giacomini che ha installato due Palina Repower per la ricarica di veicoli elettrici presso l’Hotel San Rocco, il lago d’Orta aspira a diventare il primo lago italiano a navigazione solo elettrica nel giro di pochi anni", conclude Andrea Alessandro Giacomini.

r.a.