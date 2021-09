OMEGNA - 30-09-2021 - Nella sede della Canottieri di Omegna, ieri sera, la Paffoni Fulgor Basket ha presentato la divisa della Serie B assieme agli sponsor della maglia stessa per la stagione 2021-2022.

"Il richiamo al territorio con lo skyline, le eccellenze - riconosciute nei marchi dei partner - e un progetto in continua crescita", così la società racconta le nuove maglie. Sabato sera, nell'esordio in campionato contro College, alle ore 21, i tifosi potranno vederle indossate per la prima volta.