GOZZANO -30-09-2021 --Organizzato dai medici di base in collaborazione con il sindaco di Gozzano Gianluca Godio, sono stati ringraziati, durante una serata, il personale e i volontari che si sono spesi, dalla fine di marzo sino agli inizi di settembre, al centro vaccinazioni presso la SOMSI di piazza San Giuliano, per la somministrazione del vaccino anticovid agli abitanti di Gozzano, Briga, Gargallo, Invorio e Soriso. Nel corso dell’evento, il Sindaco Godio ha avuto parole di elogio per il lavoro svolto nell’arco di sei mesi “grazie al vostro impegno e dedizione – ha detto – abbiamo raggiunto un obiettivo che consisteva nel mettere in sicurezza alcune fasce deboli della popolazione e la popolazione stessa; questo impegno denota come la concezione di coscienza civile abbia radici ben profonde nel vostro animo”. Ha poi concluso “il ringraziamento quindi diventi un atto dovuto al vostro spirito di abnegazione che avete dimostrato”.

