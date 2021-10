OMEGNA - 01-10-2021 -- Saranno esposte sino a sabato 9 ottobre presso il Forum di Omegna le opere realizzate dagli artisti che hanno partecipato alla seconda edizione di Scorci su Tela, il concorso nazionale di disegno e pittura estemporanea a cielo aperto che pochi giorni fa a Omegna ha vissuto la sua seconda edizione.

L’evento, organizzato dall’assessorato al Turismo del Comune di Omegna con l’attiva collaborazione e la direzione artistica di Michela Mirici Cappa - architetto ed insegnante d’arte, anche quest’anno è stato un successo e tutti, organizzatori e partecipanti, sono molto contenti e soddisfatti.

Scorci su Tela in questo 2021 si sarebbe dovuto svolgere in due giorni, sabato 25 e domenica 26 settembre, con le premiazioni previste alle ore 18 di domenica sotto i portici del Comune del capoluogo cusiano, il meteo capriccioso dello scorso fine settimana ha però obbligato gli organizzatori ha rivedere il programma della manifestazione: “…Eravamo indecisi se annullarla oppure no, poi abbiamo avuto ‘un’illuminazione’ che ci permesso di rendere migliore l'evento e così quello che per alcuni (forse quasi tutti) sarebbe stato un problema per noi è diventato un'opportunità -dichiara Michela Mirici Cappa -. Impossibilitati a lavorare all’aperto nella giornata di domenica a causa del brutto tempo, gli artisti hanno finito le loro opere a casa e poi ce le hanno consegnate per esporle al Forum in una mostra che sarà visitabile sino sabato 9 ottobre con stessi orari di apertura del Forum Shop.”

Ecco, quindi, che il cattivo tempo che avrebbe potuto far saltare l’evento in realtà è stato una benedizione che ha favorito la nascita di una bella mostra nella quale sono esposte le opere dei 18 artisti che hanno partecipato all’evento e che nella giornata di sabato 25 settembre hanno realizzato live le proprie opere prendendo posizione in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro di Omegna e ispirandosi a panorami, angoli caratteristici o momenti tipici della quotidianità cittadina.

I visitatori della mostra possono votare come giuria popolare sino al 7 ottobre imbucando la propria preferenza nelle cassette esposte all'Infopoint sotto al Municipio e al Forum di Omegna; in questo stesso periodo è anche possibile votare online in quanto i lavori realizzati sono stati pubblicati sulla pagina Facebook Città di Omegna e i like che le opere riceveranno costituiranno votazione ufficiale per il premio social.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 9 ottobre al Forum e questa sarà l’occasione per scoprire quale opera ha maggiormente convinto la giuria di esperti e quella popolare con la consapevolezza che, ancora una volta anche quest’anno, la manifestazione è stata splendida occasione di promozione turistica e culturale di una città, Omegna, che ha indubbiamente tanto da dare.

r.a.

