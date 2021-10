Nessun Iframes

GOZZANO-- 03-10-2021 -- La SOMSI (Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione) attiva a Gozzano dal 1873, ha presentato in una conferenza stampa tenuta dal suo Presidente, Floriano Negri, le attività programmate per il prossimo autunno e inverno. Si tratta di ben quattro rassegne, composte da tre eventi ciascuna, due dedicate al teatro, una alla musica e una quarta a mostre e conferenze: Spazio SOMSI la denominazione scelta per raggrupparle. Tutti gli eventi saranno naturalmente ospitati nel salone della sede sociale, inaugurata nel 1890 e da cui è passata una buona parte della storia di Gozzano. Il salone SOMSI è stato infatti negli anni, nei secoli, visto che è attivo da tre, sede di riunioni e convegni di ogni tipo, feste, spettacoli teatrali, dei cinematografi viaggianti dei primi del ‘900 fino a diventare negli scorsi mesi anche Centro Vaccinale. Si partirà il 15 e 16 ottobre con due repliche di Crack (Storia della Bemberg) pièce scritta e interpretata dallo stesso Floriano Negri, che è attore e autore molto noto nel novarese, per proseguire poi senza soluzione di continuità fino al 24 marzo quando un concerto di chitarra eseguito da quattro artiste donne di nazionalità diverse chiuderà Spazio SOMSI dando anche il benvenuto alla primavera. Tra le altre proposte da segnalare, dal 4 al 18 dicembre, la mostra di disegni dell’indimenticato Mauro Maulini dal titolo I Misteri dell’Isola di San Giulio. Disegni dedicati a un grande libro di un altro figlio illustre del Lago d’Orta: C’era due volte il Barone Lamberto di Gianni Rodari. E ancora una rassegna di cortometraggi in collaborazione col festival Corto e Fieno di Armeno, il concerto di Natale e spettacoli di satira nel periodo di Carnevale. Nella videointervista che abbiamo realizzato proprio sul palco del salone SOMSI il Presidente Floriano Negri ci illustra tutto il programma. (FAB).