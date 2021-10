OMEGNA- 04-10-2021-- L’Ultra trail del lago d’Orta, Vibram UTLO 2021, ha ottenuto l’attestazione EcoActions di evento a basso impatto, rilasciata da Legambiente. Questo riconoscimento viene conferito dall’autorevole associazione ambientalista a seguito di una serie di valutazioni che si basano sul protocollo EcoActions, che definisce le buone pratiche di sostenibilità da adottare nell’organizzazione degli eventi, al fine di minimizzarne l’impatto sull’ambiente.

EcoActions è un innovativo protocollo di valutazione e autovalutazione messo a punto da Legambiente, in collaborazione con Rete Ambiente e Salute; attraverso una check list si verifica la progettazione e la gestione dell'evento a basso impatto, analizzando diverse aree come ad esempio: la riduzione delle risorse materiali, la gestione corretta dei rifiuti, la raccolta differenziata, la logistica e la mobilità sostenibile e il risparmio energetico. L’evento prevede anche delle attività di comunicazione e informazione, finalizzate ad accrescere la consapevolezza e l’attenzione verso i temi ambientali ispirando a stili di vita più sostenibili. L’Ultra Trail del lago d’Orta e lo staff di UTLO Events ssdrl si segnalano in particolare per una incessante attività di pulizia e manutenzione dei sentieri attraversati da UTLO, attività che non si esaurisce nel periodo della gara, ma prosegue per gran parte dell’anno, permettendo così la fruizione di questi sentieri. Inoltre tutti i ristori saranno allestiti in modo da azzerarne o quasi l’impatto dal punto di vista ambientale: sarà infatti utilizzata solo acqua di fonte e in quelli in cui saranno serviti anche pasti caldi verranno impiegate solamente stoviglie in Mater-Bi. Non saranno infine mai utilizzati bicchieri o altre stoviglie in plastica.

“È importante per il nostro evento aver ottenuto l’attestazione EcoActions – spiega il presidente di UTLO Events, Vincenzo Bertina – rappresenta un segnale concreto della cura con cui organizziamo Vibram UTLO, un ulteriore gradino nel nostro processo di crescita che vuol portare l’Ultra Trail del Lago d’Orta a essere un evento di alto livello non solo dal punto di vista sportivo e di promozione del territorio, ma anche nel contribuire a creare di una cultura di attenzione all’ambiente sempre più diffusa e condivisa. Ringraziamo Legambiente per aver condiviso con noi questo percorso e per averci concesso l’attestazione EcoActions”. Massimiliano Caligara, presidente del circolo locale di Legambiente “Gli Amici del Lago” che ha accompagnato UTLO Events ssdrl nel processo di valutazione dei parametri di sostenibilità dell’evento ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti che Vibram UTLO, uno dei più importanti e prestigiosi eventi sportivi del nostro territorio, con anche una rilevanza internazionale, abbia formalizzato con Legambiente il loro percorso di gestione sostenibile dell’evento, intrapreso già da alcuni anni. Questa manifestazione costituisce un esempio virtuoso di buone pratiche ambientali da replicare per gli organizzatori di altre iniziative, non solo sportive, ma anche culturali, musicali o di promozione turistica”.