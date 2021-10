Nessun Iframes

PETTENASCO -04-10-2021 -- In occasione della visita pastorale nel Cusio il vescovo di Novara mons. Franco Giulio Brambilla ha visitato anche la comunità di Pettenasco.

Domenica 3 ottobre alle ore 18 il vescovo è stato accolto nella chiesa parrocchiale del paese rivierasco dove come prima cosa ha avuto modo di apprezzare, circondato da molti fedeli, un’esaustiva e chiara relazione che gli ha presentato -anche attraverso la proiezione di alcune significative immagini- la comunità di Pettenasco e delle sue frazioni Crabbia e Pratolungo; da questo racconto è emersa l’essenza del paese e della sua gente e questa fotografia, volutamente sincera e per nulla edulcorata, ha presentato la vera realtà della comunità e del suo quotidiano camminare.

Durante l’omelia mons. Brambilla ha ripreso in più occasioni la lettera pastorale 2021-2022 intitolata “I semi del tempo. La parola di Dio nel cuore degli uomini”: «Più che segni da leggere, abbiamo bisogno di semi da piantare -scrive il vescovo nella sua lettera-. Quando si solleverà la coltre di ansia e di paura, di rassegnazione e di rabbia, saremo come il contadino che, sul finire dell’inverno, apre lo scrigno che contiene i semi gelosamente custoditi per la semina di primavera».

Ecco che mons. Brambilla, richiamando i profondi contenuti della sua lettera, ha invitato i presenti a raccogliere non solo i segni di questo tempo ma soprattutto i semi per un futuro migliore in cui l’intera comunità sia sempre più una grande “famiglia di famiglie”.

Mons. Brambilla nel corso del suo intervento ha suggerito alla comunità di Pettenasco tre verbi su cui concentrarsi e ragionare in questo tempo di rinascita e ripartenza post pandemia: discernere, potare e innaffiare e poi, sempre nel corso della sua omelia, ha anche sottolineato con particolare sentimento l’importanza della coesione sociale e del lavorare insieme in questo delicato periodo in cui si deve guardare al futuro con coscienza e consapevolezza.

