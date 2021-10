Nessun Iframes

QUARNA SOTTO 04-10-2021 -- Giovedì 30 settembre ha chiuso la macelleria "Cuchin" di Quarna Sotto dopo ben 67 anni di attività.

Le comunità delle Quarne si sono ritrovate per ringraziare Luigi Coppi e la moglie Annalucia che hanno meritatamente deciso di andare in pensione e così, con una bella festa a sorpresa, i sindaci delle due Quarne, la banda, i familiari di Luigi e Annalucia i loro amici e le tante persone che nel corso degli anni sono affezionate a loro e alla loro attività, hanno salutato questo piccolo ma assolutamente importante pezzetto di storia locale che è uscito di scena.

Dal 1954 ad oggi la macelleria "Cuchin", prima gestita dal papà di Luigi, è stata un importante punto di riferimento per le comunità locali e per molti clienti che arrivavano regolarmente da tutta la zona per fare spesa in quella bottega d’altri tempi dove, oltre alla qualità, hanno sempre trovato un rapporto umano speciale.

"La storia di una comunità passa attraverso l'impegno, la passione e il coraggio di chi ci vive e lavora. La Macelleria "Cuchin" ha fatto la storia! Grazie a Luigi e Annalucia."

Sono queste le parole che, incise sulla targa ricordo consegnata a Luigi e Annalucia, sono state espressione concreta della profonda gratitudine e del sincero riconoscimento per Luigi e Annalucia che nel piccolo borgo di Quarna Sotto hanno davvero fatto la storia con la propria attività.

r.a.