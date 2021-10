Nessun Iframes

PETTENASCO - 05-10-2021 -- Mauro Romagnoli è il nuovo sindaco di Pettenasco: è questo l’esito del voto amministrativo di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Mauro Romagnoli con 423 voti validi, pari al 56.78%, ha battuto Angela Masiello che ha ottenuto 322 voti validi pari al 43.22%.

Nello specifico in questa tornata elettorale sono stati 773 i pettenaschesi che si sono recati alle urne, pari al 63.26% del totale degli aventi diritto; 24 le schede nulle, 4 le bianche e nessuna contestata.



“Mi preme sottolineare il concetto che il risultato elettorale è stato ottenuto dando evidenza alla forza e competenza del gruppo che ha saputo trovare nelle proprie risorse il sostegno alle proprie idee con una comunicazione limpida ed efficace - dichiara Romagnoli alla guida della lista “Percorso Comune”-. Non una persona ma un gruppo che la sostiene. Resta il previsto dispiacere dei tre candidati che non saranno parte del Consiglio ma che daranno vita al “Gruppo di sostegno” che dovrebbe intercettare bisogni e desideri della cittadinanza".

La promessa di un’opposizione collaborativa arriva da Angela Masiello: “Il paese ha scelto e come giusto che sia io occuperò la poltrona come consigliere di minoranza all'opposizione -commenta a caldo Masiello alla guida della lista “Cambiare si può, provarci è un dovere”.- Auguro a Romagnoli buon lavoro, consapevole che avrà davanti una persona attiva, decisa, esigente ma collaborativa nell'interesse collettivo.”

r.a.