GOZZANO -05-10-2021 -- Recentemente Gozzano ha ospitato l'esercitazione provinciale delle squadre AIB, sotto la supervisione dell'ispettore provinciale Alfonso Curella e dal capogruppo di Gozzano Roberto Bergantin. Le aree interessate erano la 931, 46 e 932 della quale fanno parte Gozzano, Gargallo, Pogno, Soriso Briga Novarese e Prato Sesia . L'organizzazione era a cura dell'ispettorato provinciale AIB. Il saluto dell'Amministratore Comunale è stato portato dal Sindaco Gianluca Godio e degli Assessori Paolo Zucchetti e Lorena Marietta. Nel discorso di saluto il Primo cittadino ha sottolineato come l’AIB sia “un patrimonio importante per la Comunità, con occhi attenti sulla ricchezza boschiva, ma non solo; per questo il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto e per la continua attenzione al territorio”. Dal canto suo l’assessore Marietta ha richiamato “l’importante supporto durante le manifestazioni” sottolineando in particolare il “loro apporto come volontari al nostro Comune”.