OMEGNA - 06-10-2021 -- Dopo due intense stagioni trascorse a videointervistare i negozi della città, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Omegna ha annunciato l’intenzione di trasformare "Omegna Benessere" in un libro, dove trasporre – nero su bianco – l’eccellenza dell’offerta commerciale delle tante attività storiche o di recentissima inaugurazione, che caratterizzano la nostra città.

"In questi mesi – spiega l’Assessore Sara Rubinelli, ideatrice dell’iniziativa – abbiamo toccato con mano un micro tessuto imprenditoriale di altissimo livello scoprendo grandi professionalità emergenti accanto ad attività storiche dal sapore antico, che fanno di Omegna e dei suoi importanti Quartieri un luogo ideale, dove fare acquisti promuovendo un commercio locale fatto di “ingredienti” autentici e di una forte vocazione all’artigianato".

L’immmediata – quanto imprevedibile – risposta favorevole alla richiesta giunta dall’Amministrazione di realizzare e mettere online a stretto giro una serie di appuntamenti per far raccontare direttamente dalla voce dei commercianti la propria idea di “benessere” per Omegna ha, però, avuto un successo tale da impedire una corretta copertura dell’intero territorio cittadino.

"Com’era logico supporre – conclude l’Assessore Rubinelli – siamo riusciti, non senza un grande investimento in termini di tempo, a coprire buona parte del centro di Omegna e una piccola parte di Crusinallo. Abbiamo quindi deciso di lanciare una proposta alla città, affinché tutti i commercianti che lo desiderano, possano inviare, entro la settimana dell’11 ottobre, la propria richiesta all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per entrare del tutto gratuitamente a far parte di una pubblicazione in cui daremo spazio alla loro attività in una forma grafica del tutto accattivante. Una volta stampato, il volume sarà omaggiato ai commercianti che hanno aderito all’iniziativa e messo in vendita con finalità di raccolta fondi a scopo benefico".

Nessun Iframes