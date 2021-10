Nessun Iframes

QUARNA SOTTO - 07-10-2021 -- Superato lo scoglio del quorum, Gian Mario Trapletti, unico in corsa per la poltrona di primo cittadino, è il nuovo sindaco di Quarna Sotto.

Nella tornata elettorale di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, a Quarna Sotto si sono recate alle urne 190 persone pari al 56,72% degli aventi diritto, Trapletti ha ottenuto 175 voti validi, 10 sono state le schede nulle, 5 le bianche e nessuna contestata.



“Sono contento del risultato -dichiara Trapletti che abbiamo raggiunto telefonicamente nelle scorse ore- la prima notte da sindaco l’ho passata in bianco a causa dell’allerta rossa per il maltempo, abbiamo davvero tanto lavoro che ci aspetta. Le urgenze più stringenti sono quelle di ultimare i lavori in corso iniziati dalla precedente amministrazione e poi, cosa assolutamente importante, vogliamo consolidare la collaborazione con Quarna Sopra per il piano neve per fare in modo che la stagione invernale ci trovi preparati.”

Il primo consiglio comunale dell’era Trapletti è in programma per giovedì 14 ottobre.

r.a.