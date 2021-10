CASALE CORTE CERRO - 08-10-2021-- A Casale Corte Cerro è pronta a partire una nuova iniziativa solidale denominata “Ciapä col chë’l gh’è” volta a sostenere chi necessità di un’attenzione in più.

I volontari Caritas delle parrocchie unite di Casale, Ramate e Montebuglio, al fine di raccogliere buoni farmacia per i propri assistiti, organizzano dal 11 al 31 ottobre, una sorta di banco di beneficienza diffuso, con la l’accattivante formula del “si vince sempre” e con il nome appositamente ideato in dialetto sistema linguistico che, se ben inteso, è un vero e proprio scrigno che conserva storia, usi e valori della comunità che lo parla.

Con questo nuovo progetto benefico vengono messi in vendita, al costo di 1€ ciascuno, dei biglietti numerati a ognuno dei quali corrisponde un premio reso disponibile grazie alla grande generosità di tanti privati cittadini ed attività commerciali che hanno voluto dare il proprio contributo.

I biglietti sempre vincenti si possono acquistare in alcuni esercizi commerciali del capoluogo e delle frazioni e i premi vengono consegnati il mercoledì e il venerdì dalle ore 16 alle ore 18, il sabato dalle ore 17 alle ore 19 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30 presso la fontana del vino in via Roma; per maggiori informazioni è possibile contattare Michela al numero 347.4733700 o Massimo al numero 342.0023427.

Ottimista è don Massimo Galbiati: “Sono fiducioso perchè le persone di Casale rispondono sempre in modo positivo quando si tratta di aiutare chi è meno fortunato. Grazie ai volontari che si stanno dando da fare, e a chi prenderà parte al Ciapä col chë’l gh’è.”

La comunità di Casale Corte Cerro non è certamente nuova a slanci di generosità e molte nel corso degli anni sono state le iniziative organizzate per dare una mano e un sostegno concreto alle persone bisognose.

Chi si adopera per il prossimo è consapevole del fatto che la comunità ha bisogno di tutti, tutti sono importanti e in questa importanza ognuno riscopre la bellezza di sentirsi parte di un sistema vivo e pulsante dove sull’individualismo si vuole far prevalere la volontà di vivere e agire insieme agli altri per il bene di tutti.

r.a.

Nella fotografia di copertina la fontana del vino di via Roma con alcuni premi