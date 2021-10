OMEGNA - 09-10-2021 -- E’ pronto ad iniziare ad Omegna il nuovo anno accademico dell’UNI 3.

“Siamo giunti alla 34° edizione dell’Università delle Tre Età promossa dal Comune di Omegna! Dal 12 ottobre si riparte, finalmente in presenza, con un’iniziativa imperdibile per gli abitanti del nostro territorio. Per l’anno accademico 2021/2022, al fine di attenersi alle normative di sicurezza, sono stati proposti ventidue corsi, perlopiù attività che storicamente fanno parte dell’offerta formativa dell’UNI3. Le lezioni di quest’anno si terranno sia al chiuso (Forum, Villa Liberty), sia all’aperto con escursioni sul territorio. Per accedere ai corsi sarà richiesto il certificato verde-green pass. ”

E’ così che Sara Rubinelli, assessore alla Cultura del Comune di Omegna, presenta il nuovo anno accademico dei corsi UNI 3, un’iniziativa ormai irrinunciabile per moltissime persone; l’UNI 3 di Omegna anche quest’anno presenta una ricca e variegata serie di proposte che grazie alla professionalità e bravura dei docenti, come sempre impegnati con dedizione al servizio della diffusione della cultura, sapranno interessare e coinvolgere.



Oggi è in programma l’evento ufficiale durante il quale verrà presentato il nuovo anno accademico: “Sì, alle ore 15 si terrà al Forum una breve presentazione dei corsi durante la quale saranno distribuiti i programmi, consultabili successivamente anche sul sito del Comune di Omegna e sempre a partire da domani apriranno le iscrizioni presso lo shop del Forum. La nostra speranza -conclude l’assessore Rubinelli - è che dal prossimo anno si possa continuare ad arricchire l’offerta UNI3 con nuove proposte.”

Ecco, quindi, che oggi al Forum verranno presentati i corsi UNI3 che come sempre, se ben compresi nel loro significato più vero e profondo, sono interessanti occasioni di apprendimento e di socializzazione che garantiscono programmi di divulgazione in svariati rami del sapere.