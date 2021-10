GOZZANO- 09-10-2021 -- Per tutto il mese di ottobre, dall'imbrunire il Palazzo Comunale di Gozzano sarà illuminato di rosa per ricordare la campagna di prevenzione del tumore al seno, promossa da AIRC, ANCI e LILT. Un invito, alla popolazione femminile, a sottoporsi a controlli preventivi e programmi di screening finalizzati alla diagnosi precoce. Inoltre è una campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione in generale ai temi della prevenzione oncologica.

