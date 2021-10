Nessun Iframes

OMEGNA- 09-10-2021-- L’attesa è finita: il 15/16/17 ottobre si disputerà l’edizione 2021 di Vibram Ultra Trail del Lago d’Orta, uno degli eventi più amati dai trail runners da ogni parte del mondo che puntualmente ogni anno invadono pacificamente Omegna (VB), sede di partenza e arrivo, per correre sui sentieri del territorio intorno al meraviglioso specchio d’acqua situato nell’alto Piemonte.

Quest’anno saranno ben 1800 gli atleti, provenienti da 33 nazioni, in gara a Vibram UTLO: “Siamo davvero contenti della risposta dei trail runners – spiega Vincenzo Bertina, presidente di UTLO Events ssdrl, che organizza l’evento – ancora una volta il grande popolo del Trail ha creduto in noi e come sempre stiamo facendo il possibile per regalare a tutti i partecipanti e al nostro territorio un evento di altissimo livello. Quest’anno siamo tornati a sfiorare i 2.000 atleti al via e non ci sono molte gare in Italia che possono vantare una simile partecipazione. È importante sottolineare l’importanza di UTLO anche dal punto di vista della promozione del territorio, non solo perché sul Lago d’Orta giungono atleti da tutto il mondo, ma anche perché il nostro staff contribuisce a mantenere puliti i sentieri che poi rimangono a disposizione di tutti, runners e camminatori”.

Sei prove, tutte da vivere!

Una delle grandi novità del 2021 sarà il Vertical in programma venerdì 15 ottobre alle ore 14.00 con partenza da Cireggio di Omegna e arrivo al Monte Mazzoccone: 5 km per 1.030 m di dislivello e 2,5 h di tempo massimo.

Sarà poi il momento delle due gare più attese: sabato 16 ottobre, alle ore 5.00, partiranno gli atleti della distanza più lunga, la 100KM (circa 102,5 km), 5.470D+, con un tempo massimo di 24 ore.

Sempre sabato 16 ottobre, con due partenze previste, alle 7.00 e alle 8.00, in base ai vigenti regolamenti antiCOVID, sarà dato il via alla 55KM (circa 55,4 km), 3.000 m D+, con tempo massimo di 15 h.

Domenica 17 ottobre alle 8.00 e alle 8.30 partiranno gli atleti della 31KM (circa 30,7 km), 1.700 m D+, che avranno un tempo massimo di 7 ore per completare la loro prova.

Sempre domenica 17 ottobre partirà, alle ore 9.30 anche la 18KM (circa 18,6 km), 1.100 m D+, con 4 ore a disposizione per completare il percorso.

Il vulcanico staff di UTLO Events ha lavorato per offrire emozioni sempre nuove ai partecipanti: ecco che domenica 17 ottobre ci sarà la bella novità di UTLO Walk Trail & Nordic Walking, sul percorso della 18 km (tempo massimo 6 ore), aperta a tutti gli appassionati di camminata (saranno ammesse quindi tutte le tecniche, compreso il Nordic Walking). UTLO Walk Trail permetterà anche ai camminatori di vivere la speciale atmosfera di UTLO per poi, chissà, magari mettersi alla prova sulle gare vere e proprie nelle edizioni successive.

“Vogliamo che UTLO diventi sempre di più una grande festa per tutti – spiega ancora Vincenzo Bertina – all’insegna del benessere, della natura e dello sport!”.

Sul sito www.ultratraillo.com sono disponibili tutte le informazioni per partecipanti e appassionati.