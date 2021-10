Nessun Iframes

AMENO - 11-10-2021 -- Nella giornata di sabato 9 ottobre al Museo Tornielli di Ameno, i formatori della Croce Rossa hanno spiegato, in un incontro organizzato dai San Maurizio Jacks, le manovre rianimatorie pediatriche. Dopo la parte teorica, si è passati alla pratica provando le manovre direttamente sui manichini. I partecipanti sono stati molto interessati e partecipi.

"Le manovre rianimatorie pediatriche sono molto semplici ed intuitive, ma purtroppo poco conosciute tra i genitori e le persone che gravitano attorno al mondo dell’infanzia - sottolineano dalla scoietà - il nostro obiettivo era portare più persone a conoscenza di queste manovre, nella speranza ovviamente di non doverle mai utilizzare. Per questa serata, oltre a ringraziare i formatori della Croce Rossa di Borgomanero: Simone, Gianluca e Andrea, dobbiamo ringraziare il comune di Ameno ed in particolare l’Ass. Anna Barone per il supporto e l’aiuto di queste settimane; ringraziamo anche il comune di Miasino per il patrocinio e per aver partecipato alla serata".