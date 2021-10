ORTA SAN GIULIO - 12-10-2021 -- Sarà celebrato alle 14.30 di oggi, martedì 12 ottobre, nella chiesa di Santa Caterina in Legro di Orta San Giulio, il funerale di Gemma Lunati Morea 100 anni compiuti il 24 dicembre 2020.

Ospite dall’ottobre 2019 dell’Opera Pia SS. Bernardino e Marta di Orta, Gemma Lunati è stata figlia e madre di due primi cittadini: Giuseppe Lunati, per 50 anni sindaco, podestà, commissario prefettizio e ancora sindaco di Orta e di comuni vicini, e Fabrizio Morea che dal 1975 segue le orme del nonno ricoprendo la carica di sindaco dal ‘99 al 2004 e ancora oggi in consiglio comunale nonché presidente di Accademia delle Arti e del Muro Dipinto di Legro.

Gemma si è spenta domenica mattina e proprio oggi, nel giorno del suo funerale, la ricorda con un pensiero cordiale Giorgio Angeleri, sindaco di Orta San Giulio: “Una carissima amica e una ortese con cui abbiamo condiviso un lungo percorso. Lei, gentile e riservata, aveva servito la comunità di Legro con il suo negozio di alimentari. Sempre indaffarata era attenta e accoglieva i suoi concittadini con cortesia e attenzione. Ti salutiamo cara Gemma e ti ricordiamo con affetto.”



