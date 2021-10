Nessun Iframes

OMEGNA – 12-10-2021 --Si aprirà con un fitto calendario di mostre nella cornice del Forum Omegna l’edizione 2021 del Festival della Letteratura per Ragazzi “Gianni Rodari”. Dopo la forzata tappa online del 2020 – dovuta all’emergenza sanitaria - il festival tornerà a richiamare a Omegna una pletora di autori ed editori, per raggiungere poi l’acme con l’agognato conferimento del Premio Gianni Rodari Città di Omegna 2021. Ad assegnarlo sarà una giuria di livello eccelso, presieduta da Pino Boero, uno tra i massimi esperti di studi rodariani, e composta da Anna Lavatelli e Walter Fochesato. «Per questa ottava edizione - ha rimarcato con entusiasmo Sara Rubinelli – assessore alla cultura - avremo ospiti Beatrice Masini, Angelo Ruta, Nicola Cinquetti, Giuseppe Festa, Sergio Olivotti, Guido Quarzo e Cinzia Ghigliano, che hanno confermato la loro partecipazione e quindi presenzieranno alla cerimonia di premiazione nelle categorie Albi Illustrati, Fiabe e Filastrocche, e Romanzi e Racconti. Accanto a loro, non mancheranno le traduttrici Sante Bandirali e Lucia Barni, mentre una serie di Autrici e Autori incontreranno gli studenti portando una ventata di Festival direttamente in classe – ha concluso Rubinelli». Nel centunesimo compleanno di Gianni Rodari, l’amministrazione comunale ha generosamente desiderato donare alla città un evento speciale, quale la performance scenografica “Luci di farfalle” a cura di Corona Events, che venerdì 22 ottobre, alle ore 20.30 in Largo Cobianchi, che regalerà emozioni irripetibili ai cittadini di tutte le età, che sono invitati a partecipare numerosi. Sabato 23 ottobre si entrerà invece nel clou dei festeggiamenti, quando alla presenza delle autorità avverrà il taglio del nastro del museo “una fantastica storia” ardentemente desiderato e promosso dall’amministrazione attualmente in carica con un delicato lavoro di riqualificazione di un immobile comunale fatiscente, recuperato dietro progetto dello studio associato Bianchetti Architettura e allestito da una società specializzata di Torino, Aurora Meccanica, in sinergia con l’accurato lavoro svolto da un gruppo di esperti conoscitori dell’opera di Rodari sulla Grammatica della Fantasia. E ancora: sabato 23 e domenica 24 ottobre, il programma proseguirà con il coro dell’UNI3, con una serie di concerti realizzati dagli studenti degli Istituti cittadini, con un importante momento intellettuale sulla figura e le opere di Gianni Rodari condotto da Pino Boero, per giungere poi nella premiazione di Scrittori in erba, felice format per il quale è doveroso ringraziare il CCR di Omegna. E proprio al Consiglio Comunale dei Ragazzi appartiene il progetto realizzato con l’associazione Drago Lago e Mastronauta dal titolo “Verde vivente. Il magico mondo delle piante”, che si concretizzerà in una mostra-laboratorio con attività aperta a scuole e famiglie nell’ambito del programma “Ambiente Rodari”. Allestito presso il forum Omegna, il progetto, che sarà visitabile a partire da sabato 16 ottobre, vedrà in parallelo il risultato dell’allestimento del progetto “La Macchia incontra Rodari”, a cura dell’Associazione Culturale La Macchia di Verbania e dell’esposizione di “Lamberto, Lamberto, Lamberto…” realizzata su disegni autografi dell’artista Mauro Maulini ispirati al più famoso romanzo di Rodari, “C’era due volte il Barone Lamberto”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Borgo Arte di Borgomanero e “I Lamberti”. Sempre presso lo spazio espositivo del Forum sarà possibile visitare l’interpretazione artistica delle opere letterarie di Rodari curata da Giorgio Rava come pure la mostra sugli illustratori di “C’era due volte il barone Lamberto” a cura del prof. Pino Boero, consistente in ben 16 roll up che, oltre a presentare la figura del nostro più illustre concittadino, affrontano le diverse sequenze narrative attraverso la riproduzione delle illustrazioni di Paola Rodari, Federico Maggioni, Bruno Munari, Francesco Altan, Javier Zabala e Mauro Maulini. «A corollario di tutto – ha terminato l’assessore Sara Rubinelli – ci sarà “100+1 manifesti nella Città di Gianni Rodari”, una mostra diffusa sui muri di Omegna frutto degli elaborati dell’omonimo concorso rivolto a istituti scolastici e privati sul tema della “Rinascita”, anche se siamo sicuri che a essere in festa, per questa “speciale” edizione del Festival della Letteratura dei Ragazzi sarà la città intera, con i suoi negozi, i suoi abitanti e un territorio intero».