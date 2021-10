OMEGNA – 12-10-2021 -- Canottieri Omegna è un luogo incantevole sospeso tra cielo e lago, nato dalla felice collaborazione tra settore pubblico e privato, con l’idea che si debba fare impresa guardando alla ricaduta positiva che si ha sul territorio e sulla comunità. Pertanto fin dallo scorso luglio è stato avviato il progetto Canottieri for the community, i cui valori di riferimento sono collaborazione, condivisione, vicinanza alla comunità, creazione di valori condivisi, solidarietà e inclusione.

Le finalità del progetto saranno realizzate mediante la sponsorizzazione di iniziative finalizzate alla promozione dell’attività sportiva (con particolare attenzione ai più giovani), alla promozione dell’arte e della cultura (valorizzando gli artisti locali), all’organizzazione di eventi solidali, alla ricerca proattiva di cause locali che richiedono attenzione, a promuovere la consapevolezza nella comunità verso cause meritevoli di considerazione a livello nazionale e internazionale e a sostenere i giovani nella ricerca e nella promozione di canali produttivi, di espressione e di intrattenimento. L’auspicio è quello di riuscire a incrementare l’attività di Canottieri for the community coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone e di associazioni che condividano i valori alla base del progetto, per trasformare un’idea in realtà.

Il primo evento ufficiale promosso da Canottieri for the community si svolgerà tra il 17 e il 21 ottobre: si tratta di “Artisti per Afghanistan” e “Piccoli artisti per Afghanistan”, volto a sostenere le attività umanitarie portate avanti nel Paese da Emergency, l’associazione umanitaria fondata a Milano nel 1994 da Gino Strada per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. I due appuntamenti, dedicati a una terra devastata da una gravissima crisi politica e umanitaria, si terranno rispettivamente il 17 ottobre (Piccoli artisti per l’Afghanistan, che celebra la solidarietà e l’arte con i cittadini di domani) e il 21 ottobre (Artisti per l’Afghanistan). Domenica 17 ottobre si comincerà alle 15 con una ricca merenda a base di muffin, marshmallow arrostiti, focaccia farcita e cioccolata calda; seguirà un laboratorio (da prenotare entro il 13 ottobre al seguente recapito: 3205760003) nel quale i bambini potranno creare i loro zainetti personalizzati, dando libero sfogo alla loro fantasia. All’evento prenderà parte anche il rappresentante dell’associazione Emergency, che incontrerà i piccini. Giovedì 21 ottobre invece sarà la volta di una serata tra arte, performance e sapori: i partecipanti infatti potranno assistere alla creazione di opere d’arte da parte di artisti omegnesi (Massimo Brecciaroli, Alessandra Alessi, Stefania Cifalà, Andrea Lenny Legnaioli e Gabriele Nizzoli), ammirando la magia della performance tra l’arte e le parole con Silvia Padulazzi e Alessandra Alessi, partecipando all’asta silente delle opere realizzate live e ascoltando gli interventi a cura del rappresentante di Emergency presente all’evento. Inoltre l’artista omegnese Giorgio Talgio e il fotografo Massimo Lanteri doneranno le loro opere per l’asta e per l’occasione sarà esposto anche il ritratto commemorativo di Gino Strada dipinto da Talgio. Non potrà poi mancare un menù speciale, con piatti a tema ideati appositamente dallo chef. Infine sarà possibile acquistare gli zainetti decorati a mano dagli artisti apposta per l’evento. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Emergency. Per ulteriori informazioni si raccomanda vivamente di visionare le videointerviste a Daniele Berio, Andrea Alessi e Jonaki Biswas e di contattare il recapito telefonico 3703429330.