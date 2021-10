NOVARA – 15-10-2021 -- Il Novara FC scende in Liguria con il chiaro obiettivo di proseguire il proprio trend positivo: gli azzurri infatti (9 punti racimolati nelle ultime 3 gare), hanno ormai gettato le basi per la fattiva rincorsa alla vetta della classifica, occupata attualmente dal Chieri, e che ora dista solamente una lunghezza. Avversario di questa 6a giornata (con inizio degli incontri alle 15), sarà il Ligorna reduce dalla sconfitta di misura al cospetto della capolista (Chieri). Proverà a prendersi il successo sfiorato al “D'Albertas” domenica scorsa contro il Sestri Levante al termine di una partita pirotecnica, il Gozzano del trainer Massimiliano Schettino; i rossoblù sono però chiamati ad un turno sulla carta particolarmente insidioso, nella tana del Bra, smanioso di riscatto dopo il rovescio maturato proprio al “Silvio Piola” di Novara contro i rinfrancati gaudenziani. Alla ricerca del primo sorriso stagionale in campionato l'RG Ticino: i ragazzi allenati da Costanzo Celestini affrontano a domicilio quel Fossano che li appaia in graduatoria, dai risultati ancora estremamente altalenanti, e con un reparto difensivo apparso un po' da registrare in questo inizio di torneo. Infine, occhi puntati sul Borgosesia per un altro match che si può definire ad “alta tensione” in terra ligure contro l'Imperia. La partita del “Nino Ciccione” potrebbe infatti dare segnali importanti ad entrambe le compagini, con granata e nerazzurri che non fanno certo mistero di apporre la permanenza in categoria quale obiettivo primario stagionale.

Andrea Paleari