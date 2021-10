Nessun Iframes

OMEGNA - 15-10-2021 -- Ormai ci siamo, a Omegna è tempo di UTLO.

Sono questi, infatti, i giorni della Ultra Trail del Lago d’Orta, evento che quest’anno vede ben 1.800 atleti impegnati in varie distanze in rappresentanza di 33 nazioni; ovviamente in occasione di questa manifestazione sportiva agonistica internazionale che, ancora una volta sprizza energia ed entusiasmo, sono state disposte le necessarie temporanee modifiche alla viabilità ordinaria del capoluogo cusiano.

Queste, in particolare, le ultime notizie che arrivano dal Comando della Polizia Locale di Omegna:

Dalle ore 14 di oggi, venerdì 15 ottobre, alle ore 20 di domenica 17 ottobre 2021: chiusura al transito veicolare della piazza Martiri della Libertà e via Lungo Lago Gramsci, sino all’intersezione con la rampa Santa Lucia. La chiusura al transito veicolare del centro storico cittadino avverrà solo per il tempo necessario per le partenze ed il transito dei corridori.

Gli orari delle partenze previste: sabato 16 ottobre alle ore 5, alle ore 7 e alle ore 8, domenica 17 ottobre alle ore 08 e alle ore 9.30.

Via Fossalone verrà chiusa al transito veicolare dalle ore 6.30 alle ore 15.30 di sabato 16 ottobre.