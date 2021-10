OMEGNA - 16-10-2021 - Si è chiusa la prima prova dell’edizione 2021 di Vibram Ultra Trail del Lago d’Orta, il Vertical, che prevedeva 1.030 m di dislivello in 5,4 km, da Cireggio di Omegna al Monte Mazzuccone.

In campo maschile vittoria per il portacolori dell’ASD Team Marguareis Lorenzo Rostagno (foto), in 46’33”; seconda posizione per Mattia Roncoroni (MR Corse), in 50’10”, mentre terzo si è piazzato Felipe Valsesia (GSD Genzianella) in 51’22”.

Quarta assoluta, e ovviamente prima tra le donne, il tenente degli Alpini Fabiola Conti (Torino Road Runners ASD), che ha chiuso con il tempo di 53’58”. Nettamente staccata la seconda, la pur forte Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon Pavese), che è arrivata sulla cima del Mazzuccone dopo 59’10 dalla partenza. Terza posizione per Stefania Termignoni (Sport Project VCO) con il tempo di 1h04’25”.

Quarantaquattro gli iscritti totali a Vibram UTLO Vertical, che sarà riproposta anche nel 2022 con qualche novità.



Si è inoltre aperto, in un bel clima di festa, l’UTLO Village con diversi espositori e già un buon afflusso di pubblico.

Dal punto di vista agonistico ora l’attesa è tutta per le gare di OGGI, sabato 16 ottobre, alle ore 5.00, partiranno gli atleti della distanza più lunga, la 100KM (circa 102,5 km), 5.470D+, con un tempo massimo di 24 ore.

Stamane è partita la 55KM (circa 55,4 km), 3.000 m D+, con tempo massimo di 15 h.

Domenica 17 ottobre alle 8.00 e alle 8.30 partiranno gli atleti della 31KM (circa 30,7 km), 1.700 m D+, che avranno un tempo massimo di 7 ore per completare la loro prova.

Sempre domenica 17 ottobre partirà, alle ore 9.30 anche la 18KM (circa 18,6 km), 1.100 m D+, con 4 ore a disposizione per completare il percorso.

Infine che domenica 17 ottobre ci sarà la bella novità di UTLO Walk Trail & Nordic Walking, sul percorso della 18 km (tempo massimo 6 ore), aperta a tutti gli appassionati di camminata (saranno ammesse quindi tutte le tecniche, compreso il Nordic Walking).

