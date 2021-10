Nessun Iframes

OMEGNA- 16-10-2021--Fratelli d’Italia Omegna in un comunicato stampa

interviene sulla questione sanitaria cusiana

"Nonostante le rassicurazioni degli ultimi mesi, l’ambulanza di Omegna viaggia ancora troppo spesso senza medico a bordo. Una parte consistente dei turni diurni vede infatti la sola presenza del personale infermieristico. Una situazione che potrebbe peggiorare dal mese di novembre, quando la presenza del personale medico sarà limitata solo al turno notturno.

Il personale infermieristico del 118 e i Volontari del Soccorso di Omegna, che ringraziamo a nome del territorio, grazie all’esperienza maturata negli anni e alla grande professionalità, ha saputo gestire situazioni anche molto complesse in attesa dell’arrivo dell’auto medica. Urge però trovare una soluzione definitiva per evitare possibili tragedie.

Da ormai troppo tempo il servizio 118 regionale soffre di carenza di personale medico, ma a rimetterci non può essere sempre e solo il Cusio. Il nostro territorio, che già non dispone di un ospedale dotato di DEA o di Pronto Soccorso, ma solamente di un Punto di Primo Intervento, non deve essere considerato la Cenerentola della nostra provincia. Le vite dei cusiani valgono tanto quanto quelle degli altri abitanti del resto del Piemonte.

Fratelli d’Italia, che già aveva portato il problema in consiglio comunale, si attiverà affinché la questione arrivi in tempi brevi sul tavolo della Giunta Regionale alla quale chiediamo, tramite i nostri eletti in Regione Piemonte, di definire un piano finalizzato a garantire in tempi brevi la presenza di personale medico in numero adeguato alle necessità del territorio".