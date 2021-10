Nessun Iframes

BRA – 17-10-2021 -- Vince all’inglese il Gozzano che infligge la seconda sconfitta di fila all’ ex capolista Bra. Gara precisa della compagine di Schettino che va in gol due volte nel I tempo e poi controlla la reazione del Bra. l Gozzano inizia con buona personalità e si porta in vantaggio all'11': Pici pennella da destra, Montesano insacca di testa con precisione. I locali, in difficoltà sul pressing ospite, rispondono con due tentativi dalla lunga distanza di Tuzza e Capellupo che non inquadrano la porta. Reazione Bra:Bongiovanni prova ad accendersi subito lanciando Tuzza con palla per l'accorrente Capellupo, ancora impreciso nella conclusione. La formazione di casa prende coraggio e guadagna metri. Spunto di Marchisone, Vagge mette in corner. A fine del I tempo la mazzata per il Bra. In rete di nuovo il giovane Sangiorgio, già in gol a Varese con un’azione in velocità che beffa Cervillera e Guerci. Nella ripresa Marchisone al 54’ ha la palla buona per dimezzare il divario, ma centra il palo. Il Bra non si arrende: Marchisone serve Alfiero che non riesce a coordinarsi al meglio e calcia malissimo. Analogo epilogo per il tentativo di Castelletto, servito da un ottimo Cozzari mentre Coccolo viene neutralizzato ancora da Guerci, che evita il 3-0. Gozzano al secondo successo in campionato e ancora imbattito, mentre Schettino si toglie la patente di mister X dopo i pareggi di Varese e con il Sestri Levante in casa. Mercoledì prova del nove per il Gozzano. Al D’Albertas arriva la titolata Sanremese, una delle possibili avversarie del Novara per il successo finale.



Bra (3-4-1-2): Guerci, Cinquemani (27' Bongiovanni), Tos, Quitadamo (80' Todisco); Magnaldi, Capellupo, Daqoune (60' Masawoud), Cervillera (66' Veneziano); Tuzza; Marchisone, Alfiero. A disp: Coria, Sia, Greco, Todisco, Squillacioti. All. Floris



Gozzano (4-3-2-1): Vagge, Pici (71' Nicastri), Ciappellano, Bane, Montesano; Sangiorgio (78' Molinari), Gemelli (71' Penati), Castelletto; Faye (80' Paoluzzi), Coccolo; Cozzari (93' Rao). A disp: Uikaj, Italiano, Scottu, Rao. All: Schettino



Gol: 11' Montesano, 45' Sangiorgio



Ammoniti: Pici, Gemelli, Magnaldi, Marchisone



Arbitro: Allegretta di Molfetta



Maurizio Robberto

Foto repertorio