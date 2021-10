OMEGNA -18-10-2021 -- Presentato in anteprima il Museo Rodari di Omegna, che sarà ufficialmente inaugurato sabato 23 ottobre in occasione dei 101 anni dalla nascita di Gianni Rodari e nell'ambito dell'ottava edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi a lui dedicato.

Al suo interno, grazie all'attento lavoro del curatore Piero Boero, dei progettisti di auroraMeccanica (per il percorso museale) e di Studio Grand Hotel (per il progetto grafico), i visitatori sperimenteranno nuovi modelli di didattica e di diffusione del patrimonio immateriale incentrato su un percorso narrativo inedito sulla vita e sulla poetica di Gianni Rodari. Il progetto, fortemente voluto dal sindaco Paolo Marchioni, è stato reso possibile da Fondazione Cariplo, che, con il co-finanziamento del progetto "Omegna città della Creatività", sta dando vita ad un rinnovamento urbano "scritto" all'interno di una narrazione fantastica.

Il museo sarà aperto dal 25 al 31 novembre tutti i giorni; dal 1 al 30 novembre dal giovedì a domenica e dal 1 al 31 dicembre da martedì a domenica. Questi gli orari: 9.30/12-30 e 15./18. Diverse le tipologie di tariffa.