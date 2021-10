LAGO D’ORTA - 18-10-2021 -- “Siamo molto soddisfatti, è stata una bellissima edizione dell’Orta Lake Challenge e il record di iscritti, raggiunto proprio in un anno contrassegnato dalle difficoltà che tutti sappiamo, ci conforta e ci spinge a impegnarci ancora di più per le prossime edizioni. Vorrei sottolineare anche l’impegno di tutto il comitato organizzatore che ha fatto un gran lavoro sia dal punto di vista sportivo sia da quello dell’applicazione delle procedure vigenti; grazie a tutti!”



E’ con queste parole che Antonio Soia, presidente del comitato organizzatore, commenta l’edizione 2021 dell’Orta Lake Challenge che quest’anno è stata davvero speciale, quasi magica verrebbe da dire, sicuramente una delle più belle nella storia ultradecennale di questo evento.

Domenica 17 ottobre le acque del lago d’Orta e lo spettacolare scenario naturale reso particolarmente dolce dai morbidi colori autunnali hanno regalato ai partecipanti una location di rara bellezza e le quasi 130 barche partite nella suggestiva mass start dell’Italian Sculling Challenge – Memorial don Angelo Villa, hanno dato vita a un grande spettacolo sportivo dedicato, come sempre, a don Angelo il fondatore della Canottieri Lago d'Orta e padre spirituale del canottaggio italiano.



La vittoria dell’Italian Sculling Challenge in campo maschile è andata al portacolori della Marina Militare Gabriel Soares, che si è imposto sui classici 6 km del tortuoso percorso con partenza e arrivo in regione Bagnera e che prevede la circumnavigazione dell’Isola di San Giulio con il tempo di 23’15”4; seconda posizione, a oltre 15”, per Niels Alexander Torre (CS Carabinieri), che ha preceduto Alessandro Pozzi del Tritium SC, giunto a poco più di un minuto e venti da Torre.



In campo femminile si è imposta la tedesca Katrin Thoma, atleta del Frankfurter RG, che ha chiuso al 22^ posto assoluto in 27’13”4; in seconda posizione la connazionale e compagna di squadra Rianne Lagerpusch, in 27’29”5, appena davanti a Ludovica Serafini, dell’Aniene CC, che ha concluso in 27’30”4.



Per quanto riguarda le gare giovanili, disputatesi come sempre sulla distanza di 1000 m, vittoria nei Cadetti maschili per Ismaele Claudio, mentre nella categoria femminile si è imposta Viola Della Bella. Negli Allievi C vittorie rispettivamente per Davide Gheller e Vittoria Bertoni; nella categoria Allievi B2 Pietro Bianchi e Alessia Carizzoni sono stati i più veloci, mentre negli Allievi B1 la vittoria è andata a Gabriele Silvestri e ad Alessia Gabriella Azoitei.



Merita di essere sottolineata anche la giornata di sabato 16 ottobre quando si è disputato il quinto Orta Eights Challenge Trofeo DiBi che ha visto protagonisti gli otto: ben 32 gli armi che hanno concluso la prova che si è disputata sul classico percorso da 6 km con partenza e arrivo in regione Bagnera a Orta San Giulio e caratterizzato dalla circumnavigazione dell’Isola di San Giulio.



La vittoria, con il tempo di 19’07”6, è andata al team delle Fiamme Gialle, composto da Leonardo Pietra Caprina, Jacopo Frigerio, Mario Paonessa, Andrea Panizza, Niccolò Pagani, Emanuele Fiume, Matteo Lodo, Alfonso Scalzone e timoniere Emanuele Capponi; seconda posizione per il Czech National Team con il tempo di 19’22”7, mentre il terzo gradino del podio è andato al Comitato Lombardia Junior (20’20”4).



La gara femminile è stata vinta, con il tempo di 21’36”2, dalla barca delle Campionesse, con, appunto, la campionessa olimpica Valentina Rodini, Stefania Gobbi, Laura Meriano, Clara Guerra, Kiri Tontodonati, Greta Schwarz, Ludovica Serafini, Alice Codato e, nell’insolito ruolo di timoniere, l’altra campionessa olimpica Federica Cesarini. Il podio femminile è stato completato dal Turin Team Women, in 23’18”9, e dal team tedesco LRV Rheinland-Pfalz Women (24’10”5).



Quest’anno, dopo lo stop forzato del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, è tornato anche il Meeting Scolastico di Remoergometro che con la sua nuova versione virtual ha portato i tecnici della Canottieri Lago d’Orta nelle diverse scuole del territorio per rilevare i tempi delle staffette approntate dagli istituti; il Trofeo Laura Bianchi è stato vinto da Casale Corte Cerro classe 3B (1’21”0), al 2° posto Galliate classe 3E (1’22”1) e al 3° posto Omegna classe 3E (1’24”5).

Ieri, domenica 17 ottobre, a pochi minuti dal termine dell’Orta Lake Challenge, abbiamo intervistato Stefano Basalini, presidente della Canottieri Lago d’Orta che ha organizzato la manifestazione.



r.a.