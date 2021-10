Nessun Iframes

GOZZANO – 19-10-2021-- Grande festa organizzata dal Gruppo Alpini di Gozzano per celebrare i 149 anni di fondazione del Corpo. Domenica, nella bellissima tensostruttura inaugurata da poche settimane in zona San Lorenzo si è tenuta una castagnata benefica che ha riscosso grande successo attirando visitatori da tutti i paesi vicini. Durante la giornata il capogruppo, Massimo Santi e il Sindaco di Gozzano Gianluca Godio, hanno deposto un omaggio floreale al monumento all’Alpino, che ricorda il sacrificio e l'impegno di tutte le Penne Nera, sia in pace e nei conflitti bellici. Anche, nel corso della festa, il Comitato San Lorenzo ha donato al Gruppo Alpini di Gozzano la cospicua somma di 9.000 euro per sostenerne le attività. (FAB)

