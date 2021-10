Nessun Iframes

GOZZANO - 20-10-2021 -- Arriva la prima sconfitta del Gozzano contro la bestia nera Sanremese che già lo scorso anno con i rossoblù monstre fu l’unica compagine a non perdere contro i cusiani. Come lo scorso anno i matuziani si sono imposti con merito per 1-0 (2-1 nella passata stagione), anche se i locali protestano per un gol di Coccolo annullato al 48’ della ripresa per un fuori gioco di Villanova posto sulla linea di porta. Inizio gara tutto degli ospiti che nei primi 10’ fa un costante pressing i, che mette due palloni interessanti e costringe Montesano al giallo. Al 3’ Nuori mette in area, ma nessuno raccoglie. Grossa occasione per il Gozzano al 12’ con Acquistapace che salva sulla linea, poi Faye si fa murare il tiro. Gozzano per in diffocoltà nel creare gioco senza punti di riferimento offensivi con Cozzari a giostrare troppi arretrato e senza Demaira infortunato. Una tattica che è andata bene a Bra, ma contro un avversario esperto e smaliziato come i liguri che al 34’ passano con una splendida azione. Dialogo acrobatico in area Valagussa-Vita, tacco del numero dieci per l’ex di giornata( 17 presenze ed un gol con il Gozzano nel 2017) e vantaggio ospite con un bel diagonale. Prima del riposo ci prova Orefice: palla alta di poco. Cambi per il Gozzano nell’intervallo, con Paoluzzi e Sangiorgio per Gemelli e Faye. Il gioco non migliora, anzi la Sanremese tiene il pallino del gioco con il Gozzano che perde colpi a centrocampo. Vita, al 9’, a divorarsi il raddoppio: dopo aver vinto un duello con Bane, il numero 11 ligure calcia però alto. Sempre Vita, al 13’, sfiora il gol: destro liftato, palla alta di poco. Il Gozzano ci prova solo nel finale. Dopo che Ferrari si è divorato il 2-0 all’89’, un minuto dopo l’ex Mikhaylovsky libera l’area di rigore da un insidioso traversone di Pici: al 3’ di recupero la Sanremese rischia la beffa con una rete fotocopia di quella subìta con il Casale con Coccolo che segna in rovesciata. Il direttore di gara annulla per fuorigioco su segnalazione dell’assistente (fuori gioco di Villanova appostato sul palo) e i biancazzurri possono festeggiare un successo tutto sommato meritato



GOZZANO-SANREMESE 0-1

RETE: 34′ Vita

GOZZANO: Uikaj 6, Pici 5,5, Bane 5,5, Gemelli 6 (46′ Paoluzzi 5,5), Ciappellano 6, Montesano 5,5, Coccolo 6, Castelletto 6, Cozzari 5,5, Pennati 5,5 (85′ Villanova ng), Faye 5,5 (46′ Sangiorgio 6). A disposizione: Garoni, Italiano, Nicastri, Renolfi, Scott, Rao. All. Schettino: 5,

5 SANREMESE: Malaguti 6, Acquistapace 6, Bregliano 6,5, Mikhaylovsky 7, Gioacchino 6 (85′ Gatelli ng), Anastasia 6,5, Gagliardi 6,5, Vita 7 (71′ Ferrari 5,5), Valagussa 6,5 (76′ Larotonda 6), Orefice 5,5 (65′ Scalzi 6), Nouri 6. A disposizione: Piazzola, Fabbri, Maglione, Urgnani, Aita. All. Andreoletti: 6,5

ARBITRO: Giovanni Agostoni di Milano: 5,5

ASSISTENTI: Ionut Eusebiu di Lecco e Cosimo De Tommaso di Voghera.

NOTE: giornata tiepida, spettatori 150 circa, con rappresentanza ospite. Ammoniti: Montesano, Bane, Gioacchino, Bregliano, Scalzi. Recupero 3′ pt e 5′ st. angoli 1-1



Maurizio Robberto

Videointervista di Francesco Beltrami

