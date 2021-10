Nessun Iframes

AMENO - 21-10-2021 -- Sabato 23 ottobre il convento francescano del Monte Mesma, situato nel comune di Ameno, ospiterà un evento dedicato alla riscoperta di uno dei testi più rappresentativi della letteratura italiana.

La struttura, infatti, vanta una delle biblioteche più ricche della zona del lago d’Orta. Quest’ultima verrà aperta al pubblico e ai presenti sarà data la possibilità di assistere alla presentazione di una delle copie più antiche della Divina Commedia, risalente al 1478, di solo sei anni successiva alla prima edizione e con sede nella diocesi di Novara.

Alle ore 15:15, all’interno del convento, avrà luogo una conferenza in cui prenderanno parola Padre Alfio, Padre Fedele, la docente Federica Mingozzi, Jacopo Colombo e Fiorella Mattioli Carcano, vicepresidente della consulta permanente UNESCO per i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia.

Dalle ore 16:30 fino alle 18:00 sarà possibile partecipare alla visita guidata del convento: “Alla scoperta del Mesma Segreto”. L’accesso sarà garantito attraverso prenotazione obbligatoria, entro giovedì 21 ottobre, ed esibizione di green pass come stabilito dalla normativa vigente.



Eleonora Groppelli