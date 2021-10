OMEGNA: -22-10-2021 --Verrà presentato ufficialmente sabato 30 ottobre ma già ora è possibile prenotarlo: stiamo parlando del calendario 2022 della Delegazione di Omegna dell'A.N.V.V.F.V. Vigili del Fuoco Volontari.

Questo nuovo calendario, realizzato con bellissime immagini di alcuni degli scorci più significativi e suggestivi del lago d’Orta, oltre ad essere un omaggio a Omegna e, più in generale, al territorio cusiano tutto è anche -o forse soprattutto- sublime sintesi del rapporto speciale che unisce questi volontari al territorio in cui operano.

Ogni giorno, ogni notte, in ogni momento i Vigili del Fuoco Volontari di Omegna ci sono per la comunità con grande preparazione e clemente dedizione verso la loro missione e la loro presenza, da sempre, assicura vicinanza, sicurezza, protezione e pronto intervento.

Acquistare il calendario significa, oggi più che mai, aiutare chi aiuta: con un’offerta minima di 10 euro, infatti, si può sostenere concretamente il Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Omegna che con l’arrivo dello tsunami Covid-19 si è trovato impossibilitato ad organizzare le tradizionali quattro manifestazioni (la Cena del Pompiere a marzo, Pompieropoli a giugno, Pompieri in festa a settembre e lo stand natalizio) che nel corso degli anni sono sempre state occasioni di autofinanziamento per questi volontari.

Il calendario, come detto, verrà presentato ufficialmente il 30 ottobre sotto i portici del Municipio di Omegna e all'interno dell'Oratorio S. Cuore ma già ora chi lo desidera lo può prenotare contattando il numero 335.6942247.

Noi di News24 abbiamo incontrato Thomas Ottina, presidente della Delegazione omegnese dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, di seguito la videointervista.

r.a.