NOVARESE – 22-10-2021 -- Turno di campionato valevole per l'8a giornata nel Girone A della Serie D, in programma domenica 24 ottobre con fischio d'inizio sui campi di gioco alle 15. Il Novara FC (attualmente ad un solo punto dal Chieri capolista), sarà impegnato in trasferta allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante. Per i ragazzi di mister Marco Marchionni, obiettivo dare continuità di risultati ad un periodo particolarmente positivo, che li ha visti avvicinarsi sensibilmente alla vetta della graduatoria. Sull'altro fronte, i liguri (con ben due partite da recuperare), sono reduci dal ko di Chieri e quindi smaniosi di ben figurare davanti al pubblico amico e tra l'altro contro una “big” del torneo. Si preannuncia davvero quale sfida dal “sapore del riscatto” quella in calendario tra RG Ticino e Gozzano, in un derby del Novarese particolarmente inedito per la categoria: gli uomini di Costanzo Celestini infatti, sono ancora alla ricerca del primo successo in campionato, mentre i cusiani dovranno riscattare la sconfitta di misura subita nel turno infrasettimanale mercoledì al “D'Albertas” contro l'ambiziosa Sanremese. A caccia di punti pesanti, infine, il Borgosesia sul campo in sintetico di un Ligorna reduce dal pareggio di Asti; i granata dopo esseri usciti sconfitti a domicilio contro il Bra, devono ora cercare un colpo esterno per dimenticare immediatamente lo stop inflitto loro dai giallorossi, e mettere in questo modo importante fieno in cascina ai fini della propria classifica. (A.P.)