OMEGNA - 23-10-2021 - Una busta in cellophane, con 40gr di ketamina pura in polvere; una busta termo-sigillata con 100 pastiglie di ecstasy ed a casa qualche grammo di marijuana. Era la droga in possesso di M.F, 32enne oroginario di Verbania ma residente a Omegna fermato nel primo pomeriggio di ieri in via monte Massone da una pattuglia della radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Verbania. Il giovane è stato perquisito e, successivamente al ritrovamento delle sostanze, la perquisizione s'è estesa alla sua abitazione, dove sono stati rintracciati i pochi grammi d'erba. Dovrà rispondere al giudice per detenzione illecita di sostanza stupefacente, arrestato in flagranza è ora agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.

