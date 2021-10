ROMENTINO – 24-10-2021 - RG Ticino e Gozzano si sono affrontate oggi pomeriggio al Beretta Muttini di Romentino. Ne è venuto fuori uno 0-0 senza troppe pretese che ha consentito al Gozzano di rimanere a contatto della zona playoff, mentre per l’RG Ticino la situazione è sempre complessa. La formazione di Mister Celestini, che ha mancato ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, ha ora 5 punti in classifica e precede il solo Saluzzo con 3 che ha però una partita in meno, ed è appaiata a Fossano e Sestri Levante con i liguri che però di gare da recuperare ne hanno ben due. (FAB)



RG Ticino - Gozzano 0 - 0



RG TICINO (4-4-2): N. Oliveto, A. Sorrentino, S. Longo, D. Kambo, E. Bedetti, M. Della Vedova, A. Arcidiacono, A. Longhi, A. Battistello, C. França, M. Pavesi

A disposizione: R. Rosato, M. Zaffiro, C. Torin, G. Baiardi, M. Ogliari, G. Napoli, S. Bellesolo

Allenatore: Costanzo Celestini.



GOZZANO (4-3-3): A. Vagge, K. Pici, A. Bane, A. Montesano, R. Gemelli, L. Coccolo, E. Castelletto, M. Cozzari, F. Paoluzzi, F. Nicastri, L. Sangiorgio.

A disposizione: M. Italiano, E. Ujkaj, D. Ciappellano, M. Villanova, E. Rao, M. Di Giovanni, F. Renolfi, S. Pennati, F. Di Maira, N. Scottu.

Allenatore: Massimilano Schettino



ARBITRO: Cristian Robilotta di Sala Consilina

GUARDALINEE: Alessandro Marchese di Napoli e Antonio Aletta di Avellino