BORGOMANERO – 25-10-2021 – Il Presidente del Motoclub Mad Cat ’73 di Gozzano, Gianalberto Crolla, ha consegnato lunedì 25 ottobre nelle mani di Roberta Fornara in rappresentanza dell’Associazione Gazza Ladra una donazione a sostegno delle attività a favore dei ragazzi diversamente abili e più fragili. La piccola cerimonia si è svolta presso il CIS di Borgomanero dove l’associazione invoriese gestisce alcuni locali denominati “Spazio Gioco”. Nel video Roberta Fornara ci spiega la destinazione dei fondi e la campagna di crowdfounding che Gazza Ladra sta portando avanti per sviluppare le possibilità offerte dal centro, mentre il Presidente Crolla ha sottolineato che l’impegno di Mad Cat ’73 a favore della collettività sta proseguendo nonostante il gruppo da quasi due anni per via del covid non stia organizzando manifestazioni attraverso cui raccogliere i fondi da distribuire in beneficenza e si è augurato che il suo sodalizio possa tornare presto sulla strada con eventi legati al mondo delle motociclette. (FAB)

