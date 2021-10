OMEGNA - 26-10-2021 - Sabato 30 ottobre il PCI del VCO e il Partito Comunista Svizzero organizzano insieme all'ISPEC, Istituto di ricerca storica e filosofica della Svizzera italiana, un convegno sulla Cina Popolare. "L'idea - spiegano gli organizzatori - è far conoscere meglio questa realtà politica ed economica che in 70 anni ha trasformato uno dei paesi più poveri del mondo, in cui erano presenti ancora forme di schiavitù, nel Paese più tecnologico, avanzato e forte economicamente".

Relatore del convegno, intitolato "Cina popolare e costruzione di un mondo multipolare di pace" sarà il direttore dell'ISPEC Davide Rossi, introduce Claudio Maulini, segretario provinciale del PCI.

Appuntamento sabato 30, ore 15, al Circolo Operaio Arci "Ferraris" di Omegna.

