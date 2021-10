ORTA SAN GIULIO - 26-10-2021 -- Nuovo appuntamento per "Ort'Autori" mercoledì 27 ottobre alle 18.30 all'Hotel San Rocco. Ospite sarà Carlo Cottarelli che presenterà il suo libro "All'Inferno e Ritorno". Interverrà all'incontro il prof. Davide Maggi dell'Università del Piemonte Orientale

.

Carlo Cottarelli è nato a Cremona il 18 agosto 1954. Laureato a Siena e alla London School of Economics, dopo aver lavorato in Banca d’Italia ed Eni, dal 1988 al 2017 è stato nel Fondo monetario internazionale. È stato commissario straordinario per la revisione di spesa, nominato dal governo italiano, da ottobre del 2013 a novembre del 2014. Dal 2017 è direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica di Milano e visiting professor presso l'università Bocconi. Ha scritto numerosi articoli e saggi accademici. Per Feltrinelli ha pubblicato: La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può tagliare (2015), Il macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene (2016), I sette peccati capitali dell’economia italiana (2018), Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull'economia a cui continuiamo a credere (2019) e All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica (2021).