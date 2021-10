Nessun Iframes

OMEGNA - 25-10-2021 -- “Un rientro alla grande dopo due anni di pausa forzata! Ottima risposta di pubblico e grande soddisfazione da parte della Pro loco per aver accontentato tutti: i bambini con iniziative di vario genere a loro dedicate, i buongustai per l'offerta gastronomica dedicata alla zucca, i mercatali che hanno potuto far conoscere i loro prodotti e gli artisti che si sono esibiti che hanno richiamato un folto pubblico. Appuntamento all'anno prossimo.”

È così che Adele Sacco, presidente della Pro Loco di Omegna, commenta la 16° edizione della “Sagra della zucca e dei sapori d’autunno” che venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 ottobre si è svolta a Omegna.

Sono state tante le persone hanno partecipato a questo evento che ha portato nel capoluogo cusiano tutti i colori e i sapori dell’autunno, una stagione magica per gli incredibili spettacoli messi in scena da madre natura e per i frutti che essa offre.

Speciali appuntamenti gastronomici nei locali cittadini, iniziative per i bambini, musica, mercatini con vendita di prodotti artigianali, show cooking di pasticceria con l'associazione pasticceri del Vco, momenti di intrattenimento per adulti, occasioni per gustare ottimo cibo con la Pro Loco, castagnata e vin brulè con gli alpini del Gruppo Omegna…ecco alcuni degli ingredienti hanno caratterizzato questa edizione della Sagra della zucca che è tornata a Omegna dopo due anni di assenza.

Colori, sapori, divertimento ma anche solidarietà in quanto il ricavato delle iniziative della Pro loco, tolte le spese, andrà al Ciss Cusio (Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali) e, in particolare, al progetto “La Zattera” che si occupa di famiglie fragili e in difficoltà.

