GOZZANO – 27-10-2021 – Appuntamento con la cultura venerdì 29 presso la sala consiliare del Municipio di Gozzano. In una serata organizzata dalla Biblioteca Antonio Mazzetti Adriana Assini presenterà il suo ultimo libro dal titolo "Berthe Morisot. Le luci, gli abissi", romanzo storico ambientato nella Parigi del secondo Ottocento, tra i circoli dei pittori impressionisti. Per parlare di questa nuova opera e della sua ricca produzione letteraria, Adriana Assini dialogherà con Maria Luisa Gregori (presidente della Biblioteca), Francesca Battistella (scrittrice) e con Cosetta Dal Cin (storia dell'arte). L'evento si svolgerà su prenotazione, nel rispetto delle vigenti normative anti covid-19, per cui sarà necessaria l'esibizione del green pass. (FAB)

