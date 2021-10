Nessun Iframes

CUSIO- 27-10-2021-- Cusio Ginnastica ha partecipato al “2° Galà città di Castelseprio” organizzato dalla società Kinesis di Varese, domenica 24 ottobre, in gara più di cento le atlete provenienti da Lombardia, Piemonte e Veneto. Per Cusio Ginnastica 8 le ginnaste impegnate: Aresi Ludovica, Amelia Boretti, Gaia Piazza, Francesca Frosio, Giulia Pesenti, Arianna Testori, Margherita Vigna e Simona Biriuc. Ciascuna ha potuto gareggiare con gli attrezzi scelti e nella categoria d’appartenenza. L’incontro amichevole, che non prevedeva classifica, è stato utile per testare i nuovi esercizi e la preparazione delle ginnaste in vista del Campionato nazionale silver che si terrà a Rimini a dicembre.