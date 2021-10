OMEGNA - 27-10-2021 -- La felicità in una foto! Di nuovo ad un mercatino, di nuovo tra le famiglie e i bambini! È stata, infatti, questa la comune sensazione di una giornata pazzesca quella che si è svolta ieri sul lungolago di Omegna con la Sagra della Zucca organizzata dalla Pro Loco. Ambra Zanni ed il suo “Portoncino Verde” hanno inventato un gioco dove bisognava indovinare il peso di una enorme zucca ed al vincitore andava una Gift Card spendibile in tutti i punti vendita Savoini.

Con una differenza di soli 200gr, è stato il signor Ivo Bertona ad aver indovinato il peso della zucca, aggiudicandosi il buono spesa in palio! “Ma un grazie, afferma Ambra Zanni, va a tutti coloro che hanno partecipato a questo gioco, che è risultato troppo divertente: tra una pesata e l'altra, quanti aneddoti, risate, sfide tra amici...perché in fondo una sagra è anche questo! Vanno ringraziati Dario e Paolo Allegra di Auzate (NO) per avere donato, spontaneamente, la zucca che ci ha permesso di proporre domenica questo bellissimo gioco popolare e un grazie anche ai Supermercati Savoini per la collaborazione nel certificare il peso della zucca”.

Il ricavato del gioco e della giornata andrà, come al solito, a sostenere il meritorio progetto “Diversamente dolce” che d’intesa con Luca Antonini, il “Pasticcere Solidale” è volto ad avviare al lavoro giovani diversamente abili.

