OMEGNA – 28-10-2021 - In occasione dell’ormai tradizionale Ottobre Rosa, all’interno delle manifestazioni nazionali Lilt For Women, per il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ritorna la tanto attesa Camminata in rosa della LILT VCO.

Giunta alla sua 10° edizione, la camminata si svolgerà sabato 30 ottobre dalle ore 14:00 con partenza davanti alla ex zattera Lungo Lago in via Garibaldi ad Omegna.

La Camminata in rosa della LILT VCO ha il patrocinio del Comune di Omegna, di ASL VCO, del COQ di Omegna e il prezioso sostegno dell’associazione ABLO e la sponsorizzazione tecnica di SERVICE 81 e della CONAD di Pettenasco.

Le iscrizioni si potranno effettuare presso la Sala di Santa Marta, in via Cavallotti ad Omegna, dal 26 al 30 ottobre, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 ed anche il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.30, oppure tramite bonifico bancario sul conto della LILT VCO (IBAN IT32D0853045550000000006369) con causale “CAMMINATA IN ROSA 2021”.

Per rispettare le indicazioni ed i protocolli anti COVID sarà richiesto, in sede di partecipazione, il green pass.

Il ricavato della manifestazione servirà a sostenere le campagne di prevenzione che LILT VCO organizza nel corso dell’anno.

Per la preziosa e insostituibile collaborazione, la competenza ed il tempo dedicato alla LILT per Ottobre rosa, si ringrazia il direttore dell’Oncologia dell’ASL VCO Dott. Mario Franchini e tutta la sua equipe di medici oncologi per aver svolto nel mese di ottobre circa 100 visite senologiche di sensibilizzazione. Le visite hanno avuto lo scopo di insegnare una corretta pratica di autopalpazione quale strumento efficace per la prevenzione insieme, naturalmente, all’ecografia e alla mammografia che sono esami fondamentali per la diagnosi precoce.

Per informazioni sulla Camminata in rosa della LILT VCO contattare la segreteria LILT VCO al numero 335 5400383. Per tutte le iniziative di LILT VCO è attiva la pagina Facebook o l’ account di Instagram.