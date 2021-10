OMEGNA - 28-10-2021 - Solennità dei Santi e Commemorazione dei defunti: dal Vicariato del Cusio l'elenco delle funzioni religiose che caratterizzano queste giornate.

Domenica 31 ottobre

Dalle ore 16.00 l'orario delle Sante Messe è quello di Vigilia dei giorni di festa.

Lunedì 1° novembre - Solennità di Tutti i Santi

Orario festivo delle Sante Messe (ore 17.10 Vespri e Rosario in S.Ambrogio)

S.Messe al Cimitero

Germagno ore 11.00 - S.Messa in S. Bartolomeo e processione al Cimitero

Omegna ore 15 S.Messa al Cimitero urbano di Omegna (con Bagnella)

Crusinallo ore 15 S.Messa al Cimitero

Orari celebrazioni per i defunti nel Cusio

Agrano ore 14.30 Vespri in parrocchiale 15.15 Benedizione al Cimitero

Cireggio ore 15.00 S.Messa al Cimitero

Granerolo ore 15.00 Rosario e S.Messa al Cimitero

Quarna Sotto ore 14.30 S.Messa al Cimitero

Quarna Sopra ore 15.30 S.Messa al Cimitero

Nonio ore 14.30 S.Messa al Cimitero

Brolo ore 15.30 S.Messa al Cimitero

Cesara ore 10.00 S.Messa in parrocchiale 14.30 Benedizione al Cimitero

Arola ore 11.00 S.Messa in parrocchiale 15.30 Benedizione al Cimitero

Grassona ore 10.00 S.Messa al Cimitero

Egro ore 11.00 S.Messa al Cimitero

Pettenasco ore 16.00 Vespri in parrocchiale 16.45 Benedizione al Cimitero

Loreglia ore 9.30 S.Messa in parrocchiale 10.30 Benedizione al Cimitero

Luzzogno ore 11.00 S.Messa in parrocchiale 15.30 Vespri al Cimitero

Fornero ore 11.00 S.Messa in parrocchiale 15.00 Vespri al Cimitero

Chesio ore 10.00 S.Messa in parrocchiale 14.30 Vespri al Cimitero

Forno ore 14.00 S.Messa al Cimitero 20.30 Rosario in parrocchiale

Massiola ore 10.30 S.Messa in parrocchiale 16.30 Vespri al Cimitero

Sambughetto ore 15.15 S.Messa al Cimitero

Rosario per i defunti

Germagno ore 20.30 S.Bartolomeo

Omegna ore 20.30 Collegiata S.Ambrogio

Cireggio ore 20.30 Chiesa parrocchiale

Martedì 2 novembre - Commemorazione dei fedeli defunti

S.Messe di Commemorazione

Omegna ore 8.30 S.Messa in S.Ambrogio (ore 8.15 Lodi)

Bagnella ore 9.00 S.Messa in S.Croce

Omegna ore 18.30 S.Messa in madonna del Popolo (ore 18.15 Vespri)

Bagnella ore 20.00 S.Messa in S.Croce

Omegna ore 20.30 S.Messa in S.Ambrogio

S.Messe al Cimitero

Germagno ore 14.30

Omegna ore 15.30

Crusinallo con Bagnella ore 15.00

Orari celebrazioni per i defunti nel Cusio

Cireggio ore 15.00 S.Messa al Cimitero

Granerolo ore 15.00 Rosario e S.Messa al Cimitero

Quarna Sotto ore 14.30 S.Messa al Cimitero

Quarna Sopra ore 15.30 S.Messa al Cimitero

Nonio ore 18.00 S.Messa in Chiesa Parrocchiale

Brolo ore 20.00 S.Messa in Chiesa Parrocchiale

Cesara ore 9.30 S.Messa al Cimitero

Arola ore 20.30 S.Messa (ore 20.00 Rosario al Cimitero)

Loreglia ore 7.00 S.Messa e (ore 7.30) Benedizione al Cimitero

Luzzogno ore 20.00 S.Messa al Cimitero

Fornero ore 8.30 S.Messa al Cimitero

Chesio ore 10.00 S.Messa al Cimitero

Forno ore 20.30

Massiola ore 9.30 S.Messa al Cimitero

Sambughetto ore 10.30 S.Messa al Cimitero

Campello ore 14.00 S.Messa al Cimitero

Confessioni nelle parrocchie

Giovedì 28 ottobre Collegiata S.Ambrogio (9.00 - 11.00)

Giovedì 28 ottobre Chiesa S.Barolomeo a Germano (18.00 - 18.30)

Sabato 30 ottobre Chiesa S.Gaudenzio a Crusinallo (9.00 - 11.00)

Sabato 30 ottobre Collegiata S.Amrbogio (16.00 - 17.45)

Domenica 31 ottobre Collegiata S.Ambrogio (16.30 - 17.30)