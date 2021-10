OMEGNA - 28-10-2021 -- Nei mesi scorsi, in occasione della presentazione di San Vito 2021, abbiamo sottolineato come questa festa stia diventando sempre più occasione per sostenere importanti finalità benefiche; ogni anno Omegna, in particolare in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vito, riscopre sempre più il senso più vero e profondo del sentirsi comunità e sono sempre più numerose le persone che si uniscono nel pensiero, negli intenti e dell’indefessa volontà di aiutarsi vicendevolmente.



Proprio in questo bel clima di condivisione e partecipazione Omegna ha raggiunto un altro grande obiettivo di solidarietà: nella serata di martedì 26 ottobre, presso il cinema oratorio di Omegna, è stato infatti presentato il bilancio della festa patronale 2021 e Valentino Valentini, presidente del Comitato festeggiamenti di San Vito, ha devoluto la somma di 10.000€ al progetto di Casa Mantegazza, una somma importante, questa, che è stata realizzata grazie alla generosità delle tante persone che nei giorni della patronale hanno acquistato i biglietti “San Vito e Vinci” del banco di beneficenza.

“ Siamo ben felici che il San Vito del 2021 con la pandemia in corso sia stato un momento di "riscoperta" della festa da parte degli omegnesi -dichiara Sabrina Proserpio, assessore comunale ai Servizi Sociali e alle Politiche dell’Assistenza.- In tanti si sono impegnati in prima persona, ad esempio le numerose associazioni di volontariato, e tanti hanno sostenuto la festa andando a mangiare alla Cittadella del Gusto piuttosto che acquistando i biglietti. Direi che il risultato raggiunto dimostra che quando una comunità si muove per il bene della città non si può che esserne estremamente felici e grati. L'amministrazione ribadisce che anche in futuro continuerà a sostenere la festa con le risorse che saranno necessarie.”



Un grazie sincero arriva anche da Filippo Ardizzi, il direttore di Casa Mantegazza: “Ci tengo a ringraziare il Comitato di San Vito, questi 10.000€ frutto della generosità degli omegnesi serviranno a realizzare questo progetto assolutamente necessario per la nostra città e per le fasce più deboli della popolazione del nostro territorio. Da ieri, mercoledì 27 ottobre, con la firma degli atti tra Comune di Omegna e Parrocchia S. Ambrogio possiamo finalmente dire che Casa Mantegazza prenderà forma; ora mancano solamente i lavori di ristrutturazione e poi Omegna avrà una nuova sede per Caritas, San Vincenzo, una sede che sarà dotata di tutto il necessario per rispondere alle esigenze e alle emergenze dei cittadini in difficoltà. La ristrutturazione inizierà nei primi di novembre -conclude Ardizzi- si stava solo aspettando la consegna dell’atto.”



Ecco, quindi, che a breve Omegna avrà la sua casa delle associazioni, una realtà assolutamente importante che sarà punto di riferimento dei servizi caritativi del Cusio.



r.a.