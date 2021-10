ORTA SAN GIULIO - 29-10-2021 -- Giacomo Corneo, Professore ordinario di Economia presso la Freie Universitat di Berlino, esperto di finanza pubblica, crescita economica, disuguaglianza e mercato del lavoro, nell'ambito della rassegna Ort'Autori, presenterà il suo libro " Oltre il capitalismo", edito da Rosenberg & Sellier, domenica 31 ottobre alle ore 16.00 ( e non alle 15.00, come annunciato in precedenza) a Villa Bossi, sede del Municipio di Orta.





La rassegna Ort'Autori, quest'anno dedicata al tema "Dopo la pandemia, quali prospettive per la ripresa?", è promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Orta San Giulio, in collaborazione con la libreria La Feltrinelli point di Arona.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 0322 240620 oppure inviare una mail ad

Obbligatorio il green pass.